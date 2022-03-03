Южно-Сахалинск, 3 марта, 2022, 07:18 — ИА Регнум. В Дальневосточной единой авиакомпании «Аврора» оценивают все риски от введённых санкций Запада. Специалисты не исключают, что будут приняты решения по корректировке расписания авиарейсов, сообщили в компании astv.ru.

Правительство Бурятии Самолёт авиакомпании «Аврора» в аэропорту «Байкал». Улан-Удэ

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«Руководство ведёт диалог с правительственными ведомствами, обменивается информацией с участниками рынка авиаперевозок для координации действий и принятия решений для смягчения негативных последствий ограничительных мер», — прокомментировали в «Авроре».

Для обеспечения безопасности пассажиров, надежности и качества авиаперевозок могут быть внесены корректировки в расписание авиаперелётов.

Как сообщало ИА REGNUM, предприниматели Амурской области и уполномоченный по их правам в регионе Борис Белобородов обратились к губернатору Приамурья Василию Орлову с просьбой экстренно ввести ряд мер поддержки бизнеса. В числе предложений — открытие движения по трансграничному мосту Благовещенск — Хэйхэ (Китай).