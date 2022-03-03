Бразилиа, , 07:13 — REGNUM Антироссийские санкции Запада не принесут желаемого результата и создадут проблемы для всего мира, заявил экс-глава МИД Бразилии Селсу Аморим газете Globo.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Я против санкций. Они ничего не решат и лишь создадут проблемы для всего мира. Что нужно, так это диалог», — заявил он.

Аморим добавил, что для налаживания диалога между Россией и Западом может потребоваться помощь Китая. При этом он указал, что основная цель западных санкций — дестабилизация России, что не приведет ни к чему хорошему.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бразильский президент Жаир Болсонару заявил, что Бразилия не поддержит резолюцию ООН, осуждающую российского лидера Владимира Путина или предполагающая антироссийские санкции. Он подчеркнул, что действия Бразилии будут мотивированы практическими соображениями с учетом бразильско-российского партнерства.