Барнаул, 3 марта, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Алтайский фонд финансирования предпринимательства 3 марта обнародовал данные о поддержке малого бизнеса, пострадавшего от ограничительных мер в связи с коронавирусом. Как пояснила корреспонденту ИА REGNUM консультант управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Лариса Хищенко, в феврале 2022 года приняты положительные решения по 41 заявке на льготное финансирование. Общая сумма льготных займов составит 114 млн 827 тыс. рублей.

Предприниматель

По её словам, 60% от общего числа рассмотренных заявок поступили от предпринимателей края, чей бизнес пострадал от ограничений в связи с распространением короновирусной инфекции. Эти предприниматели получат займы под 3% годовых на общую сумму 64 млн 95 тыс. рублей.

«С региональным фондом финансирования предпринимательства сотрудничаю уже не первый год: беру займы — отдаю, снова беру — так и прирастаю. Сейчас обратился за займом на пополнение оборотных средств, хочу закупить культиваторы, мотоблоки, компрессоры, садовую технику и другой инструмент.

Погашение основного долга начнет только с апреля — для меня это удобно и выгодно, потому что зимой продажи небольшие. Считаю, это правильно — что государство оказывает поддержку пострадавшим отраслям в виде льготных займов. За время пандемии бизнес сильно просел, объем продаж снизился», — отметил индивидуальный предприниматель Виктор Ветошкин из Рубцовска.

Заместитель исполнительного директора Алтайского фонда финансирования предпринимательства Татьяна Фельде рассказала, что к каждому клиенту фонда есть индивидуальный подход.

В Благовещенском районе работает отделение фонда, его специалист Ольга Белуха может предложить каждому клиенту практически персональный график погашения займа с учетом характера и сезонности бизнеса. Так, предприниматели аграрной сферы, которых большинство в районе, могут погасить основной долг по кредиту после уборки урожая.

Займы предпринимателям, чей бизнес пострадал от ограничительных мер остаются самым выгодным кредитным продуктом Фонда. Процентная ставка по таким займам составляет 3% годовых, максимальная сумма займа — до 5 млн рублей, максимальный срок — до 24 месяцев, отмечают в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры региона.

Напомним, финансовая поддержка субъектов малого бизнеса реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Капитализация МКК Фонд Финансирования сформирована за счет бюджетных источников и составляет 1 млрд 146 млн рублей. Представительства фонда действуют в 10 районах и городах края (Алейск, Заринск, Бийск, Рубцовск, Камень-на-Оби, Славгород, Мамонтово, Благовещенка, Поспелиха, Углы) — это дает возможность предпринимателям оперативно получать заемные средства.

В 2021 году на реализацию всего комплекса федеральных и региональных мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае было направлено почти шесть миллиардов рублей. Это позволило достичь планового показателя нацпроекта, используемого в оценке работы управленческих команд регионов: численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства Алтайского края превысила значения допандемийного уровня и составила более 302 тысяч человек.

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