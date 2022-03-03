Нью-Йорк, США, , 07:06 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 2 марта ростом.

Уолл-стрит Carlos Delgado

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 596,40 пункта (1,79%), до уровня 33 891,35 пункта. S&P 500 подорожал на 80,28 пункта (1,86%), до уровня 4386,54 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 219,56 пункта (1,62%), до уровня 13 752,02 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $7,19 (6,95%), до уровня $110,60 за баррель.

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Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 1 марта снижением на фоне обострения ситуации вокруг Украины.

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