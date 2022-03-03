Мехико, , 07:06 — REGNUM Крупная утечка триоксида серы произошла на металлургическом заводе в мексиканском штате Коауила. Об этом 2 марта, сообщила газета El Sol de la Laguna.

Токсичные вещества John Morgan

ЧП произошло в 10:20 (19:20 мск) в городе Торреон. Как уточнила компания-собственник завода Industrias Peñoles, причиной инцидента стала утечка на трубопроводе для серной кислоты.

Работа на предприятии была остановлена, на месте происшествия работают представители экстренных служб. Начато расследование обстоятельств произошедшего. Информация о пострадавших не поступала.

Уточняется, что серный ангидрид может поражать органы дыхания и слизистые оболочки. Если человек будет вдыхать серный ангидрид в течение 30−60 минут, то это может закончиться серьёзнейшими проблемами со здоровьем.

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