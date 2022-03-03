Хабаровск, , 07:08 — REGNUM В Хабаровском крае в селе имени Полины Осипенко ночью 27 января загорелся гостиничный комплекс «Пять звезд», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Огонь Strouge

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Предварительно установлено, что неосторожные действия неустановленных лиц привели к возгоранию — огнём было полностью уничтожено здание гостиницы, в том числе имущество проживавших там на общую сумму не менее 8 млн рублей.

По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по статье уничтожение или повреждение имущества по неосторожности.

Прокуратурой района возбуждение уголовного дела признано законным и обоснованным.

Как сообщало ИА REGNUM, два человека пострадали при пожаре на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе 1 марта.