Пермь, , 07:00 — REGNUM В Пермском крае в связи с улучшением эпидситуации отказались от ряда антиковидных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

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В регионе отменили QR-коды, подтверждающие наличие у граждан антител, которые были введены в качестве фильтра безопасности при посещении мест массового пребывания людей. Однако продолжает действовать масочный режим. Его требуют соблюдать неукоснительно.

На заседании оперштаба предложено отменить обязательную самоизоляцию непривитых от COVID-19 пожилых жителей. Еще одно важное послабление — снятие ограничений на работу заведений общественного питания (кафе, ресторанов, столовых, баров) в ночное время. При этом деятельность ночных клубов и ряда других развлекательных мероприятий по-прежнему не допускается.

Отмене подлежит дистанционный формат работы сотрудников организаций и предприятий. Разрешается функционирование детских игровых зон и комнат.

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