Тюмень, 3 марта, 2022, 06:59 — ИА Регнум. В Тюменской области доля электронной регистрации ипотеки в 2021 году составила 59,7%. Это на 49% больше, чем в 2020 году, и почти в три раза больше показателя, установленного национальным проектом «Жильё и городская среда», сообщает информационный центр регионального правительства.

AlexanderStein Ипотека

В электронном виде было представлено 82% заявлений о регистрации договоров долевого участия. Это в 1,6 раза больше, чем в среднем по России, отметил руководитель регионального управления Росреестра Владимир Кораблёв.

Тем временем предельный срок подготовки межевого и технического планов, акта обследования уменьшен в Тюменской области с 10 до 8 дней. Средний срок регистрации прав сокращен до шести дней.