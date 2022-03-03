Якутск, , 07:00 — REGNUM Возбуждено уголовное дело по факту кражи оборудования из лаборатории учреждения допобразования в Хангаласском районе Якутии. В хищении новых ноутбуков стоимостью 3 млн рублей подозревают рабочего субподрядной компании, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

Ноутбуки на школьных партах Mos.ru

Читайте также: Начальника почтового отделения Якутии будут судить за хищение крупной суммы

Мужчина, арестованный за кражу ноутбуков, проводил в помещениях лабораторного корпуса монтаж камер видеонаблюдения. Он воспользовался тем, что имел свободный доступ в помещения, где лежало оборудование. Помимо ноутбуков мужчина также украл системный блок компьютера.

Якутянин признался в хищении и рассказал, что сдавал ноутбуки в ломбард. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража).

Как сообщало ИА REGNUM, в Оленёкском районе Якутии начальник почтового отделения присвоила более 2 млн рублей. Деньги она брала из сейфа или перечисляла на свой банковский счёт.