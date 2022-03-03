Чебоксары, , 06:54 — REGNUM В 2021 году в Чувашии на основании распоряжений Минюста России вынесено 87 решений о депортации иностранных граждан и лиц без гражданства. Об этом ИА REGNUM сообщили в МВД по Чувашской Республике.

Мигранты © REGNUM

В ведомстве отмечают, что в прошлом году выявлено 63 преступления по факту фиктивной постановки на учёт, регистрации и организации незаконной миграции. Всего ведомством зафиксировано 835 административных правонарушений миграционного законодательства со стороны иностранцев.

«Чаще всего это нарушение иностранными гражданами правил въезда в Россию либо режима пребывания в стране, несоблюдение принимающей стороной правил пребывания данных граждан, незаконное осуществление иностранцами трудовой деятельности и незаконное привлечение к подобной деятельности», — поясняют в полиции.

Читайте также: Заявление о необходимости мигрантов на стройках — «от лукавого»: мнение

За нарушение правил пребывания суды вынесли 17 постановлений о выдворении за пределы России. МВД по Чувашии вынесено 87 решений о депортации иностранных граждан и лиц без гражданства, так как в отношении них имелись распоряжения Минюста России о нежелательности пребывания (проживания) в РФ.

Кроме того, в прошлом году под обязательную дактилоскопическую регистрацию попали более 2 тыс. иностранцев.

Напомним, в июне 2021 года в России принят федеральный закон об обязательной дактилоскопической регистрации мигрантов, которые прибывают на длительное время: речь идёт о выдаче пластиковых карт с информацией о прохождении дактилоскопии и фотографировании.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 года глава СКР Александр Бастрыкин предложил ввести обязательную геномную регистрацию для трудовых мигрантов из стран бывшего СССР, которые приезжают в России на заработки.

Подробнее: Глава СКР предложил ввести обязательную геномную регистрацию мигрантов