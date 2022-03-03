Бразилиа, , 06:54 — REGNUM Поставлять запчасти в Россию и проводить техобслуживание своих самолётов в авиапарках российских компаний прекратит бразильский авиапроизводитель Embraer. Об этом 2 марта сообщает телеканал CNN Brasil.

Новейший ближнемагистральный лайнер Embraer E195-E2 Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Уточняется, что такое решение принято в рамках международных санкций в отношении России и ряда регионов Украины. Оно может затронуть российскую авиакомпанию S7, у которой на региональных маршрутах задействованы 15 двухмоторных узкофюзеляжных самолётов Е-170 от бразильской авиакомпании.

Ранее ИА REGNUM сообщало что американская компания General Electric временно приостанавливает поставки своей продукции для авиакомпаний в России. Решение было принято руководством компании в соответствии с санкциями, введенными США, Великобританией и Европейским союзом против России на фоне ситуации в Украине.

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