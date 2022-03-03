Пермь, , 06:52 — REGNUM В Пермском крае улучшается эпидситуцация, связанная с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. За месяц наметилась тенденция к сокращению суточного показателя выявляемых заражений коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Губернатор Дмитрий Махонин отметил, что на пике заболеваемости фиксировалось порядка 5,5 тыс. новых случаев ежедневно, сегодня этот показатель снизился вдвое. В регионе есть предпосылки для отмены ряда ограничительных антиковидных мер.

Заместитель председателя правительства Пермского края Сергей Никифоров, курирующий вопросы здравоохранения, сообщил, что медучреждения края успешно преодолели этап пиковой заболеваемости. Сокращается число больных, которым требуется госпитализация, поэтому в стационарах продолжается обратное перепрофилирование коек под плановое лечение. Кроме того, в регионе вакцинацию прошли порядка 1,2 млн жителей. А с учетом тех пациентов, которые переболели коронавирусом за полгода, достигнут необходимый для создания коллективного иммунитета показатель числа граждан, имеющих антитела к COVID-19 — почти 70% от всего взрослого населения.