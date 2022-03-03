Владивосток, 3 марта, 2022, 06:56 — ИА Регнум. В Приморье пройдёт во второй раз в заочном формате форум сельской молодёжи. Приглашаются молодые сельскохозяйственные специалисты, студенты аграрных вузов и ссузов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Сергей Строителев ИА REGNUM Молодежь

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Форум состоится 31 марта. Предполагается работа тематических образовательных, конкурсных, дискуссионных и творческих площадок.

«Запланированы круглый стол с участием активистов сельской молодежи и представителей органов исполнительной власти, конкурсные номинации «Мастер своего дела», «Я талантлив», — рассказали организаторы.

Участники и призеры будут награждены грамотами и благодарностями.

Как сообщало ИА REGNUM, 53 молодых специалиста в сфере сельского хозяйства получат господдержку в рамках программы по поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Башкирии.