Тюмень, , 06:48 — REGNUM В Тюменской области с 3 марта возобновляют очную работу органы государственной власти. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Здание правительства Тюменской области Елена Миронова © ИА REGNUM

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Напомним, личный приём граждан и представителей организаций в исполнительных органах государственной власти был приостановлен в Тюменской области 7 февраля.

Также возобновляются спортивные мероприятия регионального уровня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, стальные антиковидные ограничения продлены в Тюменской области все антиковидные ограничения продлены до 1 апреля.

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