Кемерово, , 06:49 — REGNUM Военнослужащие миномётных подразделений общевойскового объединения уничтожили укреплённые позиции условного противника в ходе учения на полигоне в Кемеровской области. Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Военные учения на полигоне в Кемеровской области Центральный военный округ

По замыслу, расчёты комплексов с беспилотными летательными аппаратами провели воздушную разведку и передали данные на командный пункт. Расчёты миномётных комплексов получили от командования задачу — уничтожить бронетехнику, живую силу и укрепленные позиции условного противника.

В учениях участвовали более 200 военнослужащих и около 30 единиц военной и специальной техники.