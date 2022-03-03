Благовещенск, , 06:54 — REGNUM В Амурской области объявлено экстренное предупреждение. В регионе 4−5 марта ожидается сильный ветер, обильный снегопад и метель, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре МЧС по региону.

Снегопад

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Особенно сильно циклоном накроет южные районы Приамурья. На дорогах возможны снежный накат и гололёд. Водителей просят быть острожными и соблюдать скоростной режим. Аварийные и дорожные службы переведены в режим повышенной готовности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сильным снегопадом регион накрывало в ноябре 2021 года. Тогда были отменены рейсы междугородних автобусов в пяти районах области.