Берлин, , 06:38 — REGNUM Немецкий концерн Siemens приостановил бизнес в России и отказался от поставок в РФ из-за специальной операции на Украине, 2 марта сообщило издание Financial Times.

Электровоз Siemens

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Вместе с тем в компании отметили, что она продолжит выполнять часть обязательств по обслуживанию и ремонту на российской территории. Siemens занимается строительством поездов, обслуживанием заводов и поставкой программного обеспечения.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта немецкий концерн Mercedes-Benz объявил о временном прекращении выпуска автомобилей на своем предприятии в Московской области, а также об отказе поставлять в РФ легковые машины и фургоны.

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