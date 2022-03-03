Киев, , 14:23 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко обратился с видеообращением к «грузинскому народу» с призывом присоединиться к антироссийским санкциям сообщает 2 марта грузинский телеканал «Мтавари архи».

Алексей Гончаренко Twitter.com/goncharenkoua

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«Здравствуйте, дорогие друзья, я — Алексей Гончаренко из Одессы, Украина. Грузия хочет вернуть свои территории. Я не призываю ни к какой войне, как говорят вам некоторые правительственные чиновники. Я просто думаю, что сегодня Грузия должна встать вместе с Украиной и поднять вопрос о том, что санкции, которые они принимают против России, также должны относиться к преступлениям России против Грузии и оккупации ваших территорий. Я думаю, что в этом — самый высокий интерес Грузии. Разве вы не скучали по Сухуму и Цхинвалу?!», — сказал Гончаренко.