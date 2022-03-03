Кемерово, , 06:37 — REGNUM В Кемеровской области прошли общественные слушания по предварительным материалам оценки воздействия на окружающую среду завершения строительства Крапивинской ГЭС. В правительстве региона подчеркнули, что были организованы встречи с жителями четырёх муниципалитетов, находящихся вблизи объекта.

ГЭС Valeriy29

По официальным данным, общее число жителей, участвовавших в публичных слушаниях, составило 411 человек. Также, желающие могли участвовать в слушаниях дистанционно.

«По итогам проведения публичных слушаний во всех муниципальных округах участники признали их состоявшимися», — подчеркнули в областной администрации.

Далее будут определены инвестор-застройщик и генеральная проектная организация.

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