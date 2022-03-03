Чебоксары, 3 марта, 2022, 06:34 — ИА Регнум. В Чувашии в школы и детские сады пошли первые прибывшие в республику беженцы из Донецкой и Луганской народных республик. Также в Чебоксарах подготовили перечень вакансий для эвакуированных граждан, желающих трудоустроиться, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru На промышленном предприятии в Чебоксарах

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции, ответные меры и поддержка экономики России — все новости»

Республиканское министерство образования сообщает, что дети из Донецкой и Луганской народных республик вновь пошли в детский сад и сели за парты, но теперь уже в Чувашии. Обучение продолжили пятеро школьников из Донбасса, а в дошкольные образовательные учреждения пошли двое детей.

«Для них разработана насыщенная образовательная программа, организована внеурочная деятельность и горячее питание», — заявил глава минобразования Чувашии Дмитрий Захаров.

По его словам, ребята «рассматривают для себя разные направления в профессии, ведь интересы у всех разносторонние». К примеру, один из мальчиков заявил, что хочет «связать свою судьбу с военным делом», поэтому выбрал профильное учреждение. По его словам, «приняли в классе очень дружелюбно, уже появились друзья».

В мэрии Чебоксар заявляют о готовности предприятий трудоустроить беженцев из Донбасса: нужны как рабочие, так и высококвалифицированные специалисты. В том числе на муниципальных предприятиях — более 50 вакансий.

«Работу предлагают и промышленные предприятия, и медицинские учреждения, и наши коммунальные структуры», — говорит глава администрации Чебоксар Денис Спирин.

В мэрии заявляют, что «кадровый голод и в отрасли образования — нужны педагоги и воспитатели», в самой администрации «также ежемесячно проводится отбор в кадровый резерв».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта из Чувашии направлена первая партия гуманитарной помощи в Донбасс. В республике развернули 600 мест в качестве пунктов временного проживания для граждан, эвакуированных из ДНР и ЛНР. В настоящее время прибыли несколько семей, часть из них поселилась у родственников.