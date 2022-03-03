Тюмень, , 06:31 — REGNUM Депутат Государственной думы РФ Николай Брыкин на встрече с избирателями в Тюменской области («Единая Россия») заявил, что солдаты, проходящие срочную службу, не участвуют в специальной операции на Украине. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Призывники Минобороны России

«Призывников не отправляют в горячие точки — это запрещено законом», — уточнил Брыкин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 марта четыре обстрела четырёх населённых пунктов Луганской Народной Республики зафиксировано со стороны украинских карателей, ранены два подростка.

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