Тюмень, 3 марта, 2022, 06:31 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы РФ Николай Брыкин на встрече с избирателями в Тюменской области («Единая Россия») заявил, что солдаты, проходящие срочную службу, не участвуют в специальной операции на Украине. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Минобороны России Призывники

«Призывников не отправляют в горячие точки — это запрещено законом», — уточнил Брыкин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 марта четыре обстрела четырёх населённых пунктов Луганской Народной Республики зафиксировано со стороны украинских карателей, ранены два подростка.