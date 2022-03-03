Кемерово, 3 марта, 2022, 06:28 — ИА Регнум. В Кемеровской области началась подготовка на объектах, запланированных для благоустройства на 2022 год. В этом году решено обновить 69 общественных пространств и 300 дворов. Из консолидированного бюджета на эти цели выделят более 1 млрд рублей, уточнили в региональном правительстве.

Анна Алябьева ИА REGNUM Кузбасс

Основные работы начнутся с наступлением тепла.

Отметим, что в 2021 году по итогам народного голосования в Кузбассе были выбраны и благоустроены 72 общественных пространства и 340 дворов.