Благовещенск, 3 марта, 2022, 06:35 — ИА Регнум. Семь лет назад разработанную документацию по созданию гидротехнических сооружений в трёх сёлах Амурской области нужно обновить в 2022 году. Об этом заявил на совещании по защите региона от паводковых вод губернатор области Василий Орлов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приамурья.

valtercirillo Дамба

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Встреча проходила под руководством главы минэкологии РФ Александра Козлова и с участием заместителя генпрокурора страны Дмитрия Демешина. Дамбы необходимо построить в сёлах Владимировка, Усть-Ивановка и Гродеково Благовещенского района Приамурья. Стоимость строительства гидротехнических сооружений в этих населённых пунктах ранее оценивалась в 5,6 млрд. рублей.

В регионе также определяют зоны, которые находятся под угрозой подтоплений. Там не позволят строить новые дома.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области возбуждено уголовное дело о халатности при строительстве девяти гидротехнических сооружений. Их должны были построить, но не сделали этого.