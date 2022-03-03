Лондон, 3 марта, 2022, 06:23 — ИА Регнум. Цена фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent на Лондонской бирже ICE впервые с августа 2013 года превысила $116 за баррель. Это следует из данных торговой площадки на утро 3 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По данным на 06:20 мск, фьючерсы на Brent с поставкой в мае 2022 года торговались на уровне $116,40 за баррель (+$3,47, +3,07%), достигая в моментах $116,47.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе торгов 2 марта цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent превысила $114 за баррель.