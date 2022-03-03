Шерегеш, Кемеровская область, , 06:23 — REGNUM В Кемеровской области совет по инвестиционной и инновационной деятельности при губернаторе признал соответствие проектов строительства гостиничного комплекса в Кемерове и аэропорта в Шерегеше критериям для получения в аренду земли без торгов. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Кузбасс Анна Алябьева © ИА REGNUM

Объём инвестиций в строительство многофункционального гостиничного комплекса с номерным фондом, апартаментами, конференц-зоной, рестораном, офисными помещениями и ЗАГСом составит 5 млрд рублей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2024 года.

Стоимость проекта международного аэропортового комплекса горнолыжного курорта оценивается в более чем 5 млрд рублей. Ввести его в эксплуатацию планируется в 2025 году.