Шерегеш, Кемеровская область, 3 марта, 2022, 06:23 — ИА Регнум. В Кемеровской области совет по инвестиционной и инновационной деятельности при губернаторе признал соответствие проектов строительства гостиничного комплекса в Кемерове и аэропорта в Шерегеше критериям для получения в аренду земли без торгов. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Анна Алябьева ИА REGNUM Кузбасс

Объём инвестиций в строительство многофункционального гостиничного комплекса с номерным фондом, апартаментами, конференц-зоной, рестораном, офисными помещениями и ЗАГСом составит 5 млрд рублей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2024 года.

Стоимость проекта международного аэропортового комплекса горнолыжного курорта оценивается в более чем 5 млрд рублей. Ввести его в эксплуатацию планируется в 2025 году.