Нью-Йорк, США, , 06:21 — REGNUM Число беженцев с Украины за прошедшую неделю составило около миллиона человек, заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди на своей странице в Twitter.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Всего за семь дней мы стали свидетелями исхода одного миллиона беженцев с Украины в соседние страны», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция Румынии заявила о скоплении беженцев с Украины на румынско-украинской границе в связи с ужесточением требований к документам. При этом на территорию Румынии к 2 марта въехали более 46 тыс. украинских граждан. Им румынские власти временно присвоили статус беженцев.