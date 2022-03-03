Тюмень, , 06:20 — REGNUM В Тюмени Центральный районный суд оштрафовал ещё несколько участников несанкционированного митинга, который произошёл 24 февраля. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы региона.

Штраф Uriston.com

Суд назначил наказание по ч.5 ст.20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия») в виде штрафа в доход государства 18 тыс. рублей — Алисе И., 19 тыс. рублей — Кириллу М. и Александру В., 20 тыс. рублей — Рафаэлю Ф.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 марта Центральный районный суд Тюмени привлёк к административной ответственности двух безработных за участие в несанкционированном митинге.

Читайте ранее в этом сюжете: Двух тюменцев оштрафовали за участие в несанкционированном митинге