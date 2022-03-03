Вашингтон, , 06:20 — REGNUM Список российских официальных лиц, в отношении которых вводятся персональные санкции из-за специальной военной операции России на Украине, был расширен Канадой. Об этом 2 марта сообщается на сайте канадского правительства.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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В обновленный перечень включены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, вице-премьер РФ Юрий Трутнев, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, руководитель администрации российского президента Антон Вайно, полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, главу Федеральной таможенной службы России Владимир Булавин, полпреды президента РФ в Северо-Западном федеральном и Уральском федеральном округах Александр Гуцан и Владимир Якушев.

25 февраля Канада ввела персональные санкции против президента России Владимира Путина и российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта канадские власти внесли в свои санкционные списки десять ключевых сотрудников российских компаний «Газпром» и «Роснефть».

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