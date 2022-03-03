Хабаровск, 3 марта, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В Хабаровском крае продолжается реализация программы по модернизации первичного звена в рамках нацпроекта «Здравоохранение» — завершился капитальный ремонт здания амбулатории в селе Вознесенское Амурского района. Медицинскую помощь в новых условиях будут получать около 2 тыс. сельчан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Rk.gov.ru На приеме у врача

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В обновлённой амбулатории работают два врача общей практики, два фельдшера и акушер. Есть пункт скорой медицинской помощи, а также аптека. Открыт дневной стационар, физиокабинеты.

«Изначально это была участковая больница, построенная в 1986 году по проекту общежития. За 30 лет капремонт здесь не проводился. В прошлом году поменяли электрику, сантехнику, покрытие пола в кабинетах, двери, провели косметический ремонт кабинетов, установили пластиковые окна, заменили кровлю, обновили фасад», — поделился заведующий медучреждением Алексей Серебренников.

Врач добавил, что модернизация амбулатории будет продолжена.

«ОНФ контролирует как меняются к лучшему ФАПЫ и амбулатории в сёлах. Помимо ремонтов, закупки оборудования, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» продвигается и технический прогресс. Так, с появлением современных технологий сельские врачи могут записывать своих пациентов на прием к коллегам в районные больницы, вести электронную медицинскую карту пациентов. В целом, условия для приема пациентов становятся лучше, комфортнее», — прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Хабаровском крае, член Общественной палаты РФ Андрей Белоглазов.

Как сообщало ИА REGNUM, для жителей села Верхний Перевал Пожарского района в 2022 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» построят новую врачебную амбулаторию.