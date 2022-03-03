Чебоксары, , 06:14 — REGNUM Март в Чувашии может продолжить череду тёплых зимних месяцев, но при этом не раз подморозит. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

В парке «Победа» Наталия Николаева © ИА REGNUM

По предварительным данным, в ближайшие дни из-за арктического вторжения температура упадёт до −5…−10 градусов мороза, а по ночам будет холодать до −15…−20 градусов. Ожидается, что холода продержатся неделю. Во вторую декаду прогнозируется нулевая температура, в том числе возможны «плюсовые» отметки.

С учётом холодов в начале марта в среднем температура по итогам месяца может сложиться на три градуса холоднее климатической нормы.

Сильные снегопады не прогнозируются из-за антициклонов, при этом осадков может быть меньше нормы. По расчётам, в марте будет преобладать сухая погода с обилием солнечных дней.

Синоптик-любитель отмечает, что февраль в Чебоксарах был на шесть градусов теплее климатической нормы: средняя температура составила — 3,6 градуса.