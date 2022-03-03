Тбилиси, , 14:20 — REGNUM Глава грузинского оппозиционного телеканала «Мтавари архи» и по совместительству адвокат Михаила Саакашвили Ника Гварамия 2 марта на своей странице в «Фейсбуке» призвал присудить президенту Украины Владимиру Зеленскому Нобелевскую премию мира.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нобелевская премия мира присуждается норвежским Нобелевским комитетом. Члены национальных собраний (в нашем случае парламента), ректоры университетов, а также профессора в области истории, общественных наук, права, философии, теологии и религии имеют право обратиться к нему. Всех тех, кто относится к перечисленным категориям, мы настоятельно призываем связаться с норвежским Нобелевским комитетом, чтобы рассмотреть предложение о присуждении Владимиру Зеленскому Нобелевской премии мира! Впервые в своей жизни я прошу поделиться статусом. Если, конечно, вы согласны с моим призывом», — написал Гварамия.