Тбилиси, 3 марта, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Глава грузинского оппозиционного телеканала «Мтавари архи» и по совместительству адвокат Михаила Саакашвили Ника Гварамия 2 марта на своей странице в «Фейсбуке» призвал присудить президенту Украины Владимиру Зеленскому Нобелевскую премию мира.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Нобелевская премия мира присуждается норвежским Нобелевским комитетом. Члены национальных собраний (в нашем случае парламента), ректоры университетов, а также профессора в области истории, общественных наук, права, философии, теологии и религии имеют право обратиться к нему. Всех тех, кто относится к перечисленным категориям, мы настоятельно призываем связаться с норвежским Нобелевским комитетом, чтобы рассмотреть предложение о присуждении Владимиру Зеленскому Нобелевской премии мира! Впервые в своей жизни я прошу поделиться статусом. Если, конечно, вы согласны с моим призывом», — написал Гварамия.