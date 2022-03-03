Москва, , 06:08 — REGNUM В четверг, 3 марта, в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, гололедица, температура воздуха +1… +3 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Константин Крыжицкий. Ранняя весна

В ночь на 4 марта в Москве также облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Температура воздуха −5… −3 °C.

Ветер переменных направлений 2−7 м/с, ночью — северный 6−11 м/с, на порывах до 17 м/с. Атмосферное давление 746 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −2… +3 °C днём. Ночью — −8… −3 °C.

В пятницу, 4 марта, днём в столице ожидается +0… +2 °C, по области −3… +2 °C. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью в регионе ожидается −8… −3 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, на московских вербах появились пушистые почки.

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