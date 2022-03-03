Новосибирск, 3 марта, 2022, 06:09 — ИА Регнум. Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив поручил комитетам и комиссиям сконцентрироваться на повышении устойчивости и сохранении стабильности социально-экономической ситуации в регионе, а также минимизации последствий от принятия санкций. Он дал задание организовать мониторинг ситуации и сформировать предложения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Анна Алябьева ИА REGNUM Законодательное собрание Новосибирской области

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«Да, это наша текущая деятельность, мы и в обычном режиме работы по результатам мониторинга социально-экономической ситуации обновляем законодательство. Но сегодня не просто необычная ситуация, а ситуация, требующая концентрации усилий, сплоченности и объективной, точной оценки и столь же объективных, точных и незамедлительных мер, — прокомментировал Шимкив. — Экономика региона, конечно, не настолько экспортоориентированная, как Тюменская, к примеру, но в том числе, складывается из стабильной работы малых, средних предприятий».

Он подчеркнул, что комитеты готовы в режиме реального времени изучать предложения бизнеса и общественности и вместе с региональным правительством и губернатором предлагать оперативные решения.