Ульяновск, 3 марта, 2022, 06:01 — ИА Регнум. В Ульяновской области подтверждены новые случаи заражения штаммом «Омикрон», число таких заболевших растёт еженедельно. Новые сведения публикует управление Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

По оперативной информации ведомства (на 2 марта), в Ульяновской области зарегистрировано 118 новых случаев заражения новым штаммом коронавируса «Омикрона».

"Все 118 заболевших — жители Ульяновской области, которые за пределы региона не выезжали. Все заболевшие изолированы, чувствуют себя хорошо», — говорится в сообщении.

Отметим, что неделей ранее, 22 февраля, был подтверждён 91 случай заражения «Омикроном», на 11 февраля — 54. Тогда в управлении также сообщали, что заболевшие «чувствуют себя хорошо».

Напомним, что в Ульяновской области в очередной раз начало снижаться количество подтверждаемых случаев заражения коронавирусом. Если 27 февраля выявлено 2055 носителей SARS-CoV-2, то 2 марта предварительно подтверждён 1701 случай.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области сделано 1 888 969 тестов на коронавирус, по итогам которых подтверждено 172 206 случаев заражения. В феврале 94% пациентов с коронавирусом переносили болезнь в лёгкой форме.