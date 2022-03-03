Тюмень, , 06:01 — REGNUM В Тюмени снята с продаж вся техника Apple. Продукцию производителя из США убрали с полок, сообщает портал 72.ru.

Apple Hdlost.com

Как пояснили изданию в магазинах, торгующих техникой, компания Apple ограничила работу платежного сервиса Apple Pay и приостановила продажи продукции на территории России. Кроме того, продавцы отметили ажиотажный спрос на телевизоры, холодильники и другую бытовую технику. Тюменцы массово скупают электронику в надежде успеть до взлёта цен, хотя во многих магазинах цены уже изменились в сторону увеличения.

Директор регионального департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова заявила, что все объекты торговли в Тюменской области работают в штатном режиме, логистические цепочки не изменены, увеличения спроса на продовольствие нет. Нет изменений и стоимости в продовольственном сегменте товаров.

По данным ведомства, в магазинах розничной торговли сформированы запасы по социально-значимым товарам на период от 15 до 30 дней, в оптовых центрах — до 45−50 дней, в совокупности по всем позициям — до 70 дней.