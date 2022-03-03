Сеул, , 05:56 — REGNUM Южная Корея продолжит поставлять в Россию автомобили, смартфоны и другую бытовую технику южнокорейского производства, которые предназначены для массового рынка. Об этом 3 марта сообщается на сайте министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

Смартфон

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Отмечается, что южнокорейские власти провели с министерством торговли США консультации, касающиеся антироссийских санкций. В результате были достигнуты договоренности, согласно которым Сеул может не отказываться от ввоза указанных товаров в РФ при условии того, что такая продукция не будет использоваться вооруженными силами России.

США также будут предоставлять компаниям Республики Корея специальные разрешения на отдельные поставки комплектующих для южнокорейских предприятий на российской территории.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта агентство Yonhap News, со ссылкой на источник в южнокорейском правительстве, распространило информацию о том, что ситуация вокруг Украины может оказать негативное влияние на малый и средний бизнес Южной Кореи, а также на экспорт высокотехнологичной продукции из азиатской республики.

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