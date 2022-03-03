Благовещенск, 3 марта, 2022, 06:00 — ИА Регнум. Предприниматели Амурской области и уполномоченный по их правам в регионе Борис Белобородов обратились к губернатору Приамурья Василию Орлову с просьбой экстренно ввести ряд мер поддержки бизнеса. В числе предложений — открытие движения по трансграничному мосту Благовещенск — Хэйхэ (Китай).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять санкции

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Открытое обращение размещено на сайте уполномоченного по правам предпринимателей области. Оно также адресовано спикеру Заксобрания региона Константану Дьяконову. В списке предлагаемых мер — предоставление микробизнесу таких же льгот, как самозанятым, отмена транспортного налога и сборов за используемую для предпринимательской деятельности недвижимость, пересмотр показателей выручки для применения патентной и упрощённой систем налогообложения.

Представители бизнеса Приамурья также просят отменить выездные проверки компаний, упразднить или упростить ЕГАИС Лес, предусмотреть учёт отходов, за утилизацию которых платят предприниматели.

Ещё один важный пункт в списке предложений — увеличение количества направлений, по которым субсидируются авиаперелёты. Компании также просят возобновить финансовую поддержку из регионального бюджета и сделать ставку налога на имущество в размере не более 0,5% от его кадастровой стоимости.

Как сообщало ИА REGNUM, трансграничный мост из столицы Приамурья Благовещенска в город Хэйхэ (Китай) готов принимать транспорт. Движение по нему пока не открывают из-за процедуры тестирования пунктов контроля при проезде через границу.