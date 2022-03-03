Владивосток, , 05:57 — REGNUM В Приморье некоторые застройщики в связи с введенными Западом санкциями заморозили продажу квартир, они оценивают ситуацию на рынке жилья, актуализируют информацию от банков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Квартиры Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции, ответные меры и поддержка экономики России — все новости»

Читайте также: Продавцы недвижимости в РФ переходят на валютные ценники — версия

Так, с 24 февраля федеральный девелопер «Девелопмент-Юг» не называет цены на квартиры по трём жилым комплексам.

Выдерживают паузу и другие застройщики, но при этом, специалисты регионального минстроя заверяют, что продажи квартир к концу недели возобновятся.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко рекомендовал бизнесу не останавливать стройки.

«Наоборот, нужно увеличивать темпы работ, чтобы быстрее пройти текущий этап. Продажи тоже нужно вести. Будем выявлять строителей, которые приостановили продажи в надежде, что цены еще вырастут. Любые остановки станем рассматривать как остановки спекулятивного характера, направленные на то, чтобы заработать на текущей ситуации и поставить людей в еще более сложное положение. Будем, со своей стороны, принимать меры реагирования в отношении таких строителей», — сказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в РФ усилилась тенденция выставлять цены на продаваемую недвижимость в валюте, заявила доцент кафедры ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости финансового университета при правительстве РФ Юлия Грызенкова. Так она прокомментировала данные о том, что в РФ выросло количество объявлений о продаже квартир с «валютным прайсом».