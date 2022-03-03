Нижний Тагил, Свердловская область, , 05:51 — REGNUM Под Нижним Тагилом Свердловской области автобус с детьми въехал в ограждение и перевернулся. В нем находилась детская хоккейная команда. Один человек пострадал. Об этом сообщили в областном УГИБДД.

ДТП

Pravovoyicentr.ru

В автобусе находился 21 человек. 17 из них дети. В результате ДТП 14-летний мальчик получил серьезные травмы. Его госпитализировали с переломом позвоночника.

Хоккейная команда ехала с соревнований в Кушву Свердловской области. По версии сотрудников ГИБДД, водитель автобуса отвлёкся на тренера, из-за чего съехал в кювет. Освидетельствование показало, что мужчина был трезв. Его водительский стаж составляет 30 лет. За это время он ни разу не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

По факту аварии проводят проверку. В отношении водителя составили административный материал. Кроме того, специалисты выявили недостатки зимнего содержания проезжей части, дорога была скользкой, со снежным накатом.

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