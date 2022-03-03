Новосибирск, 3 марта, 2022, 05:52 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству новосибирского управления ведомства найти виновного в жестоком убийстве женщины. Её тело в феврале 2015 года было обнаружено на улице Новосибирска. Об этом сообщили в СКР.

Sledcom.ru Александр Бастрыкин

«Александр Бастрыкин выслушал жителя Новосибирской области. Он рассказал, что в феврале 2015 года вечером на улице в городе Новосибирске было обнаружено тело его матери с колото-резаными ранениями. Территориальными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), однако виновные в совершении преступления до сих пор не установлены, — уточнили в пресс-службе ведомства. — После доклада подчинённых о ходе расследования данного уголовного дела глава СК России подверг критике их работу и отметил недостаточный объём мер, принятых для поиска преступника».

Бастрыкин поручил в течение месяца установить все обстоятельства преступления и доложить о результатах работы.

Отметим, что на сайте новосибирского управления СКР уже появился фоторобот подозреваемого.