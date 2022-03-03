Вашингтон, , 05:49 — REGNUM Вашингтон рассчитывает, что новые санкции Запада против России помогут США значительно расширить свою долю на рынке вооружений. Об этом помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу 3 марта заявил на слушаниях в подкомитете комитета по иностранным делам Сената Конгресса США.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Чиновник заявил, что масштабные финансовые санкции, введённые американской администрацией против российской банковской системы, затруднят другим странам покупку у Москвы основных систем вооружений. И эта ситуация продлится «месяцы и годы».

Дональд Лу «Если у вас отсутствует банковская система, то другим странам очень трудно платить миллионы в долларах, рублях, иенах или евро за эти оборонительные системы».

По мнению Лу, в число «многих стран», которые станут «опасаться не только купить новые, модные системы, такие как С-400, но и просто приобрести боеприпасы, комплектующие, основные компоненты» для уже стоящих у них на вооружении традиционных российских систем, входит и Индия. А у клиентов России вскоре «появятся проблемы с надёжным получением компонентов».

Дональд Лу «Это даёт возможность… для США и Европы, для многих стран, которые сейчас разрабатывают новейшие технологии в оборонной сфере, выйти на новые рынки».

Как сообщало ИА REGNUM, помощник госсекретаря по военно-политическим вопросам Джессика Льюис заявила, что, хотя администрация президента США Джо Байдена и верит в дипломатию, она всё равно видит необходимость срочно предоставить Украине боеприпасы и противотанковые ракетные комплексы Javelin.

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