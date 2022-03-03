Красноярск, , 05:47 — REGNUM Оперативный штаб по обеспечению устойчивости экономики создан в Красноярском крае распоряжением губернатора региона Александра Усса. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

Красноярск Иван Шилов © ИА REGNUM

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Уточняется, что оперштаб организован «с целью стабилизации экономики и выработки мер смягчения последствий санкций». В его задачи входит мониторинг и анализ ситуации в различных отраслях экономики. Кроме того, члены штаба будут контролировать работу системообразующих организаций и предприятий жизнеобеспечения в крае.

В состав возглавляемого Уссом штаба вошли вице-премьеры и заместители губернатора, министры, спикер краевого парламента Алексей Додатко, мэр Красноярска Сергей Ерёмин. Первое заседание пройдёт в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, координационный штаб по устойчивому положению экономики создан в Омской области.

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