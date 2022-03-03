Волгоград, 3 марта, 2022, 05:41 — ИА Регнум. В арбитражи России от налоговых органов за один день поступило три банкротных иска к гаражным кооперативам в двух регионах — Забайкалье и Волгоградской области. Исковые заявления пока к производству не приняты, даты слушаний по ним не назначены, передаёт ИА REGNUM.

Nelsonspb Гаражи

Все заявления поданы 2 марта 2022 года. Так, управление ФНС по Забайкальскому краю требует ввести процедуру банкротства в отношении потребительского гаражного кооператива № 62. Сумма претензий не сообщается.

Данный кооператив был зарегистрирован в августе 1999 года. Председатель — Владимир Шевченко.

Также подобные иски получили кооператив гаражей боксового типа «Спутник», к которому инспекция ФНС № 2 по Волгоградской области выставила претензии на 711 495,13 рубля и гаражно-строительный кооператив «Луч» (долг — 2 091 503,32 рубля) из того же региона.

В едином госреестре кооператив «Спутник» зарегистрирован в августе 1995 года (председатель — Юрий Герман), а «Луч» — в декабре 1993 года (возглавляет Виктор Подтелков).