Владивосток, 3 марта, 2022, 05:46 — ИА Регнум. Губернатор Приморья Олег Кожемяко намерен обратиться в правительство РФ с просьбой снизить пошлину и убрать квоту для сельхозпредприятий Дальнего Востока, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

ANDY ABIR ALAN Соя

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Кожемяко рассказал о региональных мерах поддержки для приморских сельхозпроизводителей. Это субсидирование процентной ставки по кредиту до 12%, приобретение техники в лизинг для производителей овощей, снижение экспортной пошлины на сою.

«Из-за высоких экспортных пошлин на складах в Приморье скопилось более 250 тыс. тонн сои. Я обращусь в правительство России с просьбой снизить пошлину и убрать квоту для сельхозпредприятий Дальнего Востока, что даст возможность планово готовиться к новой посевной кампании», — пояснил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, модернизация предприятий сельхозпроизводителей, а также обновление парка сельхозтехники будет продолжено в Башкирии несмотря на санкции.