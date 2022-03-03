Екатеринбург, 3 марта, 2022, 05:32 — ИА Регнум. В Екатеринбурге три человека погибли из-за ДТП с участием автомашины «УАЗ» и двух грузовиков. Об этом сообщили журналистам в городском управлении ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла 2 марта в районе кольцевой автодороги. Известно, что одна из фур врезалась в автомобиль и тот в свою очередь отбросило на грузовик, находившийся впереди. Погибли водитель и два пассажира «УАЗ».

По предварительным данным, водитель грузовика Volvo отвлёкся. Проводится расследование.