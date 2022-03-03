Южно-Сахалинск, , 05:29 — REGNUM Жители Сахалина возмущены резким подорожанием медосвидетельствования у нарколога, необходимого для получения водительских прав. С 1 марта оно подпрыгнуло в цене в пять раз до 2372 рублей. В минздраве островного региона заверили, что подорожание обоснованно и произведено в рамках действующего законодательства, сообщило ИА Сах.ком.

Справка Torange.biz

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До 1 марта данная услуга стоила на Сахалине 436 рублей.

Изменение цены связано с вступлением в силу нового порядка медицинского освидетельствования водителей. Теперь осуществляется предварительное химико-токсикологическое исследование биосреды мочи с использованием специализированной аппаратуры. А некоторые категории водителей будут направляться на обязательные дополнительные обследования с целью проверки на возможное употребление психоактивных веществ и хроническое употребление алкоголя.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта, в России вступил в силу закон, которым повышаются требования к владельцам оружия.