Кемерово, , 05:28 — REGNUM В Кемеровской области на неделе с 21 по 27 февраля было зарегистрировано 11,4 тыс. случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

ОРВИ Ptzgovorit.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

При этом уточняется, что заболеваемость ОРВИ совокупного населения ниже эпидемического порога на 41,9%.

Был исследован клинический материал от 57 больных ОРВИ — все случаи обусловлены не гриппозными вирусами.